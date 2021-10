Bilancia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non dobbiamo aver paura di andare troppo lontano, perché la verità è sempre al di là”, diceva lo scrittore Marcel Proust. Di norma, , non ti darei un consiglio come questo. Uno dei tuoi punti di forza è proprio la capacità... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non dobbiamo aver paura di andare troppo lontano, perché la verità è sempre al di là”, diceva lo scrittore Marcel Proust. Di norma, , non ti darei un consiglio come questo. Uno dei tuoi punti di forza è proprio la capacità... Leggi

Advertising

CarloCalenda : È proprio la parola bilancia che non mi appartiene. anzi direi che mi è quasi del tutto sconosciuta. - cessadilesbica : cercando di capire che ha fatto sparire la bilancia dalla mia cucina - one_davide : @GiovanniToti @mattino5 Pure la bilancia è un termometro - lillydessi : L’oroscopo di oggi 14 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Acquario e Bilancia si buttano nelle novità -… - RedTaiga_art : @Sylioh np! Teniamo in conto che anche io non sono brava a scrivere ed in questi giorni la mia dislessia galoppa ??… -