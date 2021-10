Astrid e Raphaelle 2 al giro di boa su Giallo il 14 ottobre | con un’indagine difficile | le trame

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Continua2 su, con due episodi inediti in onda giovedì 14in prima serata: la nuova stagione ha debuttato in prima tv assoluta una settimana fa sul canale 38 del digitale terrestre, in prima serata dalle 21.10. I nuovi episodi di2, serie poliziesca di produzione franco-belga, raccontano come sempre la partnership tra documentarista autisticaNielsen (interpretata da Sara Mortensen) e la comandante di un dipartimento della polizia giudiziaria di Parigi Raphaëlle Coste (Lola Dewaere), impegnate nelle indagini complesse sui crimini e i delitti più svariati. Negli episodi del 14, in particolare, un caso di omicidio metterà alla prova la poliziotta, conche ...

Advertising

rakyhARTness : Una serie che porto veramente nel cuore è Astrid e Raphaëlle. Il comandante Raphaëlle si fa aiutare da Astrid, affe… - Stasera_in_TV : GIALLO: (23:25) Astrid et Raphaelle - La fine del regno (SerieTV) #StaseraInTV 10/10/2021 #SecondaSerata #GialloTv - AntoStel : @TuppenceB2 'Incredibilmente' ci sono molte serie francesi molto interessanti ed originali e con il bonus che alcun… - Stasera_in_TV : GIALLO: (21:10) Astrid et Raphaelle - La fine del regno (SerieTV) #StaseraInTV 07/10/2021 #PrimaSerata #astridetraphaelle-lafinedelregno - AnnaMancini81 : Astrid et Raphaelle 2 episodi La fine del regno e Fantasmi del passato su Giallo -

Ultime Notizie dalla rete : Astrid Raphaelle

Dituttounpop

... in onda alle 21.15 su Rai 5 I segreti della Corona (docu - serie), in onda dalle 21.15 su La7D Rex (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai Premium(serie tv), in onda dalle 21.10 ...... in onda alle 21.15 su Rai 5 I segreti della Corona (docu - serie), in onda dalle 21.15 su La7D Rex (serie tv), in onda dalle 21.30 su Rai Premium(serie tv), in onda dalle 21.10 ...Indice dei contenuti1 Poirot Memorie di un delitto – regia, protagonisti, dove è girato2 Poirot Memorie di un delitto – trama del film in onda su Top Crime2.1 Spoiler finale3 Poirot Memorie di un deli ...Passengers, Sahara, Arma letale, Un'ottima annata. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Fino all'ultimo battito, Lui è peggio di me, Star in the Star.