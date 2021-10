Ambra Angiolini, Laura Chiatti commenta il Tapiro di Striscia: "Infastidita e addolorata" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laura Chiatti ha scelto Instagram per commentare la consegna del Tapiro d'Oro di Striscia la notizia ad Ambra Angiolini per la sua rottura con Massimiliano Allegri. La consegna del Tapiro d'Oro di Striscia la notizia ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia d'amore con Massimiliano Allegri ha causato molte controversie: il gesto è stato recentemente commentato anche Laura Chiatti: "Sono Infastidita e addolorata, è un servizio bieco e irrispettoso nei confronti di un'artista e una madre." Il servizio di Striscia, che teoricamente sarebbe dovuto essere satirico ed innocuo, è subito divenuto oggetto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)ha scelto Instagram perre la consegna deld'Oro dila notizia adper la sua rottura con Massimiliano Allegri. La consegna deld'Oro dila notizia adper la fine della sua storia d'amore con Massimiliano Allegri ha causato molte controversie: il gesto è stato recentementeto anche: "Sono, è un servizio bieco e irrispettoso nei confronti di un'artista e una madre." Il servizio di, che teoricamente sarebbe dovuto essere satirico ed innocuo, è subito divenuto oggetto ...

