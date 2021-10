Agcom: al via istruttoria su emittente romana Radio Radio per frasi ebrei (Di giovedì 14 ottobre 2021) commenta L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aperto una istruttoria a carico dell'emittente Radiofonica romana Radio Radio dopo 'alcune affermazioni sugli ebrei e sul nazifascismo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) commenta L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aperto unaa carico dell'fonicadopo 'alcune affermazioni suglie sul nazifascismo ...

