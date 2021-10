William Shatner descrive la sua esperienza nello spazio | È incredibile | tutti dovrebbero andarci

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attoreha condiviso le sue emozioni dopo aver compiuto il viaggiograzie alla Blue Origin di Jeff Bezos.è diventato l'uomo più anziano di sempre ad andaree l'interprete del Capitano Kirk nella serie Star Trek ha commentato la suanon riuscendo a trattenere l'emozione. Al ritorno sulla Terra dopo il breve viaggio della durata di dieci minuti, l'attore ha dichiarato che si è trattato di qualcosa di, condividendo tutto il proprio entusiasmo., dopo essere atterrato con la New Shepard NS-18 di Blue Origin, ha dichiarato: "Tutte le persone del mondo devono farlo. È stato semplicemente ...

Potrebbe scrivere questo, sul suo leggendario registro di bordo,, l'attore canadese che, a 90 anni compiuti (lo scorso 22 marzo), è rientrato nella storia uscendo dall'atmosfera . In ...Ecco, la Virgin Galactic di Branson, l'avrà pure bruciato sul filo di lana (9 giorni) ma adesso la Blue Origin di Jeff Bezos porta nello spazio il capitano Kirk -che qualche anno fa -...Lo spazio ha segnato la sua intera, lunga vita ed è proprio lo spazio che gli ha fatto ancora fare notizia. William Shatner, il capitano di un’astronave più famoso del piccolo schermo, è diventato ogg ...La New Sheperd, di proprietà della compagnia privata Blue Origin, è riuscita nell’impresa grazie ai suoi tre paracaduti correttamente dispiegati. TWITTER | Shatner in lacrime dopo l’atterraggio. Willi ...