Trieste teme il 15 ottobre Parla il prefetto

In vista del 15 ottobre da Trieste non arrivano notizie rassicuranti. I portuali si sono detti "costretti al blocco" in assenza di "un intervento del governo" che preveda la revoca del decreto sull'obbligo di presentare il green pass sui luoghi di lavoro. Dicono che andranno avanti a oltranza, evocando lo spettro di eventuali simili blocchi in altri porti. E mentre da Roma giunge la precisazione che le imprese potranno valutare in autonomia se mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass eventuali test gratuiti, il prefetto di Trieste Valerio Valenti si trova a osservare il fronte dall'interno, e da giorni spera prevalga il buonsenso. Perché sta succedendo tutto questo proprio a Trieste? "Intanto guardiamo la percentuale di non vaccinati tra i lavoratori del porto, molto alta", dice ...

