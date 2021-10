Toscana, ristoratori fanno causa a governo Conte per danno economico subito nel lockdown (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono da alcuni giorni in presidio a oltranza in piazza Montecitorio, a Roma. Un gruppo di imprenditori appartenenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese ristoratori Toscana, hanno annunciato battaglia per difendere il settore della ristorazione, uno dei comporti dell’economia nazionale più colpiti durante i mesi del lockdown e in quelli con la divisione delle regioni in zone gialle, arancio e rosse (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono da alcuni giorni in presidio a oltranza in piazza Montecitorio, a Roma. Un gruppo di imprenditori appartenenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese, hanno annunciato battaglia per difendere il settore della ristorazione, uno dei comporti dell’economia nazionale più colpiti durante i mesi dele in quelli con la divisione delle regioni in zone gialle, arancio e rosse (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA)

