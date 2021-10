Torna in testa il fazzoletto. Un dettaglio di stile da copiare, più chic che mai (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Accessorio per capelli cult degli anni Novanta, la bandana continua a spopolare negli outfit del 2021. Il merito non è solo di star e influencer come Bella Hadid e Elsa Hosk, che l’hanno eletta a must-have a partire dalla scorsa estate. Nonostante le vacanze siano ormai un lontano ricordo, il foulard da testa svetta ancora tra le tendenze Autunno Inverno 2021/2022 e si trasforma in un dettaglio chiave per esaltare anche il look più basic. Il look con la bandana sulla passerella di Versace AI21/22 (Imaxtree). Leggi anche › 5 modi originali per indossare il foulard, la tendenza dell’estate 2021 Dove l’abbiamo vista Il nuovo successo della bandana arriva nel 2021 grazie a TikTok e alla Gen Z. Se sul social l’ascesa di questo accessorio è documentata ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Accessorio per capelli cult degli anni Novanta, la bandana continua a spopolare negli outfit del 2021. Il merito non è solo di star e influencer come Bella Hadid e Elsa Hosk, che l’hanno eletta a must-have a partire dalla scorsa estate. Nonostante le vacanze siano ormai un lontano ricordo, il foulard dasvetta ancora tra le tendenze Autunno Inverno 2021/2022 e si trasforma in unchiave per esaltare anche il look più basic. Il look con la bandana sulla passerella di Versace AI21/22 (Imaxtree). Leggi anche › 5 modi originali per indossare il foulard, la tendenza dell’estate 2021 Dove l’abbiamo vista Il nuovo successo della bandana arriva nel 2021 grazie a TikTok e alla Gen Z. Se sul social l’ascesa di questo accessorio è documentata ...

