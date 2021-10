Scandalo partite truccate: oltre 500 match sospetti nel calcio, è allarme scommesse (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ allarme scommesse nel mondo dello sport, principalmente nel calcio. Nel dettaglio Sportradar Integrity Services ha diffuso alcuni dati sulle partite, si tratta del fornitore globale di soluzioni per l’integrità dello sport e partner di oltre 100 federazioni e leghe sportive. Il calcio è lo sport a maggior rischio corruzione, sono state rilevate oltre 500 partite sospette, il 40% arriva da competizioni calcistiche nazionali di campionati di terzo livello e inferiori. Andreas Krannich, Managing Director, Integrity Services di Sportradar ha dichiarato: “Il fenomeno delle partite truccate si sta evolvendo e i fixer stanno diversificando il loro approccio, sia per quanto riguarda gli sport e le competizioni, sia nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’nel mondo dello sport, principalmente nel. Nel dettaglio Sportradar Integrity Services ha diffuso alcuni dati sulle, si tratta del fornitore globale di soluzioni per l’integrità dello sport e partner di100 federazioni e leghe sportive. Ilè lo sport a maggior rischio corruzione, sono state rilevate500sospette, il 40% arriva da competizioni calcistiche nazionali di campionati di terzo livello e inferiori. Andreas Krannich, Managing Director, Integrity Services di Sportradar ha dichiarato: “Il fenomeno dellesi sta evolvendo e i fixer stanno diversificando il loro approccio, sia per quanto riguarda gli sport e le competizioni, sia nel ...

