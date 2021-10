Sardegna, Volotea si aggiudica per sette mesi la continuità territoriale: via dal 15 ottobre. Ma prenotare o avere informazioni è impossibile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Va a Volotea il servizio provvisorio di continuità territoriale aerea dai tre scali sardi (Cagliari, Olbia e Alghero) verso Roma e Milano. Poco più di 24 ore prima della cessazione dei voli di Alitalia (che già mercoledì ha cancellato diverse partenze, lasciando a terra anche chi doveva raggiungere la Penisola per concorsi) la Regione ha dato notizia dell’esito della procedura negoziata – in procedura d’urgenza e per 7 mesi, in attesa del bando internazionale – per l’assegnazione delle rotte che garantiscono ai residenti tariffe calmierate. Il servizio dovrebbe partire da venerdì 15 ottobre – giorno in cui si interromperanno i collegamenti Alitalia – ma ancora non è possibile prenotare i voli del vettore spagnolo. Anche se dalla giunta regionale fanno sapere che la data di avvio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Va ail servizio provvisorio diaerea dai tre scali sardi (Cagliari, Olbia e Alghero) verso Roma e Milano. Poco più di 24 ore prima della cessazione dei voli di Alitalia (che già mercoledì ha cancellato diverse partenze, lasciando a terra anche chi doveva raggiungere la Penisola per concorsi) la Regione ha dato notizia dell’esito della procedura negoziata – in procedura d’urgenza e per 7, in attesa del bando internazionale – per l’assegnazione delle rotte che garantiscono ai residenti tariffe calmierate. Il servizio dovrebbe partire da venerdì 15– giorno in cui si interromperanno i collegamenti Alitalia – ma ancora non è possibilei voli del vettore spagnolo. Anche se dalla giunta regionale fanno sapere che la data di avvio della ...

