Salvini a Draghi: ritrovare clima unità e concordia nel Paese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso dell'incontro con il premier Mario Draghi, "ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel Paese, a partire ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader della Lega Matteo, nel corso dell'incontro con il premier Mario, "ha sottolineato l'esigenza dial più presto undinel, a partire ...

Advertising

myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - ItaliaViva : Nel 2019 abbiamo salvato il Paese dal rischio di un Governo sovranista Salvini-Meloni. Poi abbiamo mandato a casa C… - fattoquotidiano : Salvini attacca i ministri e chiede (di nuovo) l’intervento di Draghi: “Il problema è il lavoro, non il fascismo. P… - CasaPrand : RT @Marco_dreams: Sento alla radio che Salvini ha chiesto un incontro con Draghi perché “il paese ha bisogno di una pacificazione sociale,… - DobraEr : Solidarietà a #Draghi Scontri Roma, Salvini a Palazzo Chigi per incontrare Draghi: 'Preoccupato per il Paese'. Mic… -