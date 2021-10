Roma, si uccide in carcere con la bomboletta del gas: l’ennesimo suicidio a Regina Coeli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un altro detenuto è morto in cella. l’ennesimo suicidio che si aggiunge alla sfilza di persone che si tolgono la vita in carcere per cui nessuno è mai responsabile. È avvenuto questa notte, nel carcere di Regina Coeli dove un detenuto straniero, di origine afgana, si è ucciso utilizzando una bomboletta del gas: quelle in dotazione dei carcerati utilizzate in cucina. A darne notizia è Stefano Anastasìa il garante dei detenuti nel Lazio con parole dure e di amarezza. “Ancora un morto in carcere, questa notte a Regina Coeli. Ancora una volta uno straniero (afghano), sempre con la solita bomboletta“. ha dichiarato. Regina Coeli, ennesimo suicidio con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un altro detenuto è morto in cella.che si aggiunge alla sfilza di persone che si tolgono la vita inper cui nessuno è mai responsabile. È avvenuto questa notte, neldidove un detenuto straniero, di origine afgana, si è ucciso utilizzando unadel gas: quelle in dotazione dei carcerati utilizzate in cucina. A darne notizia è Stefano Anastasìa il garante dei detenuti nel Lazio con parole dure e di amarezza. “Ancora un morto in, questa notte a. Ancora una volta uno straniero (afghano), sempre con la solita“. ha dichiarato., ennesimocon le ...

