Papa Luciani presto beato, la nipote: “Zio Albino speciale al di là del miracolo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Zio Albino era speciale, poi si è aggiunto il miracolo”. Pia Luciani, nipote di Papa Giovanni Paolo I che presto, per volontà del Papa, sarà dichiarato beato, parlando con l’Adnkronos è al settimo cielo per la notizia che lo zio riceverà l’onore degli altari. Una notizia non improvvisa per la verità. “Ce lo aspettavamo conoscendo i tanti doni dello zio – dice la nipote Pia -. Zio Albino era una persona davvero speciale”. Pia Luciani ricorda: “Lo zio era amante dello studio, si aggiornava, offriva le sue difficoltà al Signore, voleva bene a tutti, conosceva chi era afflitto, incoraggiava a migliorarsi. E poi ascoltava anche le richieste di noi parenti, faceva tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Zioera, poi si è aggiunto il”. PiadiGiovanni Paolo I che, per volontà del, sarà dichiarato, parlando con l’Adnkronos è al settimo cielo per la notizia che lo zio riceverà l’onore degli altari. Una notizia non improvvisa per la verità. “Ce lo aspettavamo conoscendo i tanti doni dello zio – dice laPia -. Zioera una persona davvero”. Piaricorda: “Lo zio era amante dello studio, si aggiornava, offriva le sue difficoltà al Signore, voleva bene a tutti, conosceva chi era afflitto, incoraggiava a migliorarsi. E poi ascoltava anche le richieste di noi parenti, faceva tutto ...

Advertising

Avvenire_Nei : Sugli altari. Papa Luciani sarà presto beato - vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - vaticannews_it : #13ottobre La scrittrice Stefania Falasca, che per 15 anni ha studiato, tutti i documenti su #GiovanniPaoloI, parla… - perchetendenza : 'Papa Luciani': Perché Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decret… - SolariErnesto : La bella notizia che Papa Luciani, GiovanniPaoloI sarà presto beato. Lo avevo ritratto e inserito nella mia galleri… -