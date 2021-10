Norvegia, un uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite altre a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia.Il sospetto è stato arrestato, ha detto ai giornalisti il capo della polizia Oyvind Aas. “Secondo le informazioni che abbiamo ora, questa persona avrebbe agito da sola e non stiamo cercando altre persone”, ha aggiunto ma non ha fornito dettagli sul sospetto, se non che è un uomo che è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. I motivi non sono ancora certi. La polizia norvegese non esclude ci sia un “background terroristico”. L’azione è avvenuta in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media norvegese, l’attacco sarebbe partito da un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Undiha uccisoe ne ha ferite altre a Kongsberg, nel sud-est della.Il sospetto è stato arrestato, ha detto ai giornalisti il capo della polizia Oyvind Aas. “Secondo le informazioni che abbiamo ora, questa persona avrebbe agito da sola e non stiamo cercando altre”, ha aggiunto ma non ha fornito dettagli sul sospetto, se non che è unche è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. I motivi non sono ancora certi. La polizia norvegese non esclude ci sia un “background terroristico”. L’azione è avvenuta in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media norvegese, l’attacco sarebbe partito da un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terrore in Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone, molti i feriti. La strage è avvenu… - rtl1025 : ?? Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg,… - Corriere : Terrore in Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone - giuvaggio : RT @luca79ind: ???? Corriere della Sera: Terrore in Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. - mp_0911_ : RT @AltriMondiGazza: Paura in #Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone: molti i feriti. L'azione sarebbe stata… -