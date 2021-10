Advertising

AnsaLombardia : Nielsen, raccolta pubblicitaria torna a livelli pre-covid. Stabile ad agosto, da inizio anno +21,3%, sui valori del… - NewsletterLeggo : Nuovi dati di raccolta pubblicitaria Nielsen - newsfinanza : Nielsen, raccolta pubblicitaria torna a livelli pre-covid - DividendProfit : Nielsen, raccolta pubblicitaria torna a livelli pre-covid – Economia - fisco24_info : Nielsen, raccolta pubblicitaria torna a livelli pre-covid: Stabile ad agosto, da inizio anno +21,3%, sui valori del… -

Ultime Notizie dalla rete : Nielsen raccolta

Se si esclude dallaweb la stimasul search, social, classified e dei cosiddetti Over The Top, l'andamento nel periodo gennaio - agosto si attesta a +21,9%. "Con il mese di agosto il ...Se si esclude dallaweb la stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nel periodo gennaio"agosto si attesta a +21,...Ad agosto 2021 gli investimenti pubblicitari tornano agli stessi valori del 2019, secondo i dati Nielsen: il mercato in Italia chiude il mese flat rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la ra ...Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude agosto piatta rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria dei primi otto mesi a +21,3%. (ANSA) ...