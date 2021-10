Modugno: "Napoli è tutto per Insigne ma il rinnovo è troppo complesso" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il rinnovo di Insigne tiene banco da mesi nell'ambiente Napoli. Il capitano azzurro non ha ancora trovato l'accordo sulle cifre con Aurelio De Laurentiis e tra 4 mesi potrà firmare a parametro zero con qualsiasi club, per poi trasferirsi a giugno. Modugno Napoli InsigneModugno: "rinnovo Insigne difficile, vi spiego" A Radio Punto Nuovo è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, che ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne. "Del rinnovo di Insigne ne parleremo tanto ancora e per tanto altro tempo. E' una situazione complicata perché le cifre non sono vicine. Per Insigne il Napoli è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilditiene banco da mesi nell'ambiente. Il capitano azzurro non ha ancora trovato l'accordo sulle cifre con Aurelio De Laurentiis e tra 4 mesi potrà firmare a parametro zero con qualsiasi club, per poi trasferirsi a giugno.: "difficile, vi spiego" A Radio Punto Nuovo è intervenuto Francesco, giornalista di Sky Sport, che ha parlato deldi Lorenzo. "Deldine parleremo tanto ancora e per tanto altro tempo. E' una situazione complicata perché le cifre non sono vicine. Perilè ...

Advertising

Spazio_Napoli : Modugno: 'Napoli è tutto per Insigne ma il rinnovo è troppo complesso' - cn1926it : Il punto sui rinnovi: #Insigne andrà per le lunghe, #Meret si può fare – Sky - tuttonapoli : Sky, Modugno: 'Insigne? Situazione complicata, per lui Napoli è tutto ma ci sono di mezzo i soldi' - fcin1908it : Sky – Insigne, cifre e ipotesi pittoresche. Rinnovo con il Napoli non facile. Ma… - ActivartAdv : RT @marcofrancini1: Buon pomeriggio con 'Notte di luna calante' di D. Modugno. Il brano è tratto dallo spettacolo Mister Volare. Questo è u… -