Meloni | «Campagna elettorale indegna | temono di perdere» Michetti | «Con l’odio non si governa»

"Siamo qui per siglare un patto del centrodestra per la capitale, siamo stati noi a portare questo tema per primi". Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa con gli alleati al Tempio di Adriano a piazza di Pietra in vista del ballottaggio di domenica. Un accordo tra i partiti della coalizione che prevede 5 punti chiave programmatici. Meloni: centrodestra unito sulle priorità per Roma Riforma della governance di Roma capitale." Servono poteri speciali per il sindaco, sul modello Genova. Risorse adeguate , 500 milioni per 5 anni, serve decentramento serio dei municipi, il sindaco deve avere strumenti per celebrare degnamente il Giubileo". Cinque priorità che tengono uniti i partiti che siedono a "questo tavolo", dice la leader di Fratelli d'Italia. Che ha sottolineato la compattezza del centrodestra, anche nei ballottaggi, qui a Roma.

