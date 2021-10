Le cose da sapere su Tutta un’altra vita, film con Enrico Brignano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sera di mercoledì 13 ottobre RaiUno propone in prima tv Tutta un’altra vita, film diretto da Alessandro Pondi e con protagonista Enrico Brignano. Uscita nelle sale nel 2019, la pellicola tratta di un argomento molto presente nel cinema, ovvero il tentativo, da parte di un personaggio, di vivere una vita al di sopra delle proprie possibilità, finendo per diventare qualcuno che non è, ingannando gli altri. Come si vede dal trailer, il protagonista è Gianni (Enrico Brignano), un tassista romano insoddisfatto della sua vita. Insieme alla moglie Lorella (Paola Minaccioni) e ai loro due figli, l’uomo vive nel quartiere della Garbatella e si destreggia tra il lavoro, le bollette da pagare, le difficoltà quotidiane e il ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sera di mercoledì 13 ottobre RaiUno propone in prima tvdiretto da Alessandro Pondi e con protagonista. Uscita nelle sale nel 2019, la pellicola tratta di un argomento molto presente nel cinema, ovvero il tentativo, da parte di un personaggio, di vivere unaal di sopra delle proprie possibilità, finendo per diventare qualcuno che non è, ingannando gli altri. Come si vede dal trailer, il protagonista è Gianni (), un tassista romano insoddisfatto della sua. Insieme alla moglie Lorella (Paola Minaccioni) e ai loro due figli, l’uomo vive nel quartiere della Garbatella e si destreggia tra il lavoro, le bollette da pagare, le difficoltà quotidiane e il ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Il ministro Lamorgese è scappata: non era a Roma sabato e non ci è tornata. Bisogna sapere se ci siano stati agen… - horrorvaacuii : in pausa la mia vita e non sentire nessun peso se non riuscivo a vedere gente, o a sbrigare il mio lavoro decenteme… - KarimKarabu : RT @Carioca80930840: Le cose lente sono le più belle. Bisogna sapere aspettare. (Pane e tulipani) - Roberto55979047 : RT @_Alessandra_016: @Aka7evenreal @Librimondadori Non vedo l’ora di leggerlo per sapere ancora più cose di te!! Felicissima e orgogliosa ??… - teresitalosa : RT @marco1963_: Casa è per me l'amore. L’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lei/ lui più che con ogni… -