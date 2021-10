L’ad di Kiko: “Tamponi gratis? No, chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa scelta” | VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ad di Kiko: “No ai Tamponi gratis, chi decide di non vaccinarsi deve pagare” “Chi sceglie di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione, per questo non finanzieremo i Tamponi ai nostri dipendenti”: lo ha dichiarato Cristina Scocchia, ad dell’azienda di cosmetici Kiko nel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo, in onda su La7 nella serata di martedì 13 ottobre. Ospite del programma condotto da Lilli Gruber, in cui si parlava dell’obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati in vigore a partire da venerdì 15 ottobre, l’imprenditrice ha affermato: “Noi siamo per una applicazione seria e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021)di: “No ai, chidi non” “Chi sceglie di nonledidecisione, per questo non finanzieremo iai nostri dipendenti”: lo ha dichiarato Cristina Scocchia, ad dell’azienda di cosmeticinel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo, in onda su La7 nella serata di martedì 13 ottobre. Ospite del programma condotto da Lilli Gruber, in cui si parlava dell’obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati in vigore a partire da venerdì 15 ottobre, l’imprenditrice ha affermato: “Noi siamo per una applicazione seria e ...

