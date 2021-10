La Lazio non rinnoverà l’accordo per il suo aereo privato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Termina il progetto ambizioso della Lazio che era stata la prima (e finora anche l’unica) società italiana ad avere, sia pur in comodato d’uso, un suo aereo, come succede all’estero per molti top club. Finiscono infatti i voli dell’aereo della Lazio che il patron Lotito aveva regalato alla squadra un anno fa per le trasferte. Il Boeing 737-300 Classic con l’insegna della compagnia Tayaran Jet cheè costato 50.000 euro per ogni trasferta, ha infatti il contratto in scadenza. Il volo d’esordio fu punto a novembre scorso per la trasferta a Crotone, quando però una vera e propria bomba d’acqua lo bloccò nell’aeroporto calabrese, costringendo la squadra di Inzaghi a salire su un pullman che l’ha portò a Lamezia Terme, da dove poi imbarcò su un volo charter. È dunque passato l’anno previsto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Termina il progetto ambizioso dellache era stata la prima (e finora anche l’unica) società italiana ad avere, sia pur in comodato d’uso, un suo, come succede all’estero per molti top club. Finiscono infatti i voli dell’dellache il patron Lotito aveva regalato alla squadra un anno fa per le trasferte. Il Boeing 737-300 Classic con l’insegna della compagnia Tayaran Jet cheè costato 50.000 euro per ogni trasferta, ha infatti il contratto in scadenza. Il volo d’esordio fu punto a novembre scorso per la trasferta a Crotone, quando però una vera e propria bomba d’acqua lo bloccò nell’aeroporto calabrese, costringendo la squadra di Inzaghi a salire su un pullman che l’ha portò a Lamezia Terme, da dove poi imbarcò su un volo charter. È dunque passato l’anno previsto ...

