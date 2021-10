Inter, Corriere della Sera: Fondo saudita non più interessato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Corriere della Sera getta acqua sul fuoco delle ipotesi che nelle ultime ore hanno legato il Fondo saudita proprietario del Newcastle anche all’Inter. L’edizione online del quotidiano spiega infatti che gli incontri tra PIF e gli advisor dell’Inter sono stati precedenti all’acquisizione del club inglese: “L’opzione Inter non sarebbe più sul tavolo dei sauditi – si legge – Anche se qualcosa dovrà muoversi nell’assetto proprietario dell’Inter da qui a giugno 2022, con un bilancio che Suning non riesce più a ripianare.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilgetta acqua sul fuoco delle ipotesi che nelle ultime ore hanno legato ilproprietario del Newcastle anche all’. L’edizione online del quotidiano spiega infatti che gli incontri tra PIF e gli advisor dell’sono stati precedenti all’acquisizione del club inglese: “L’opzionenon sarebbe più sul tavolo dei sauditi – si legge – Anche se qualcosa dovrà muoversi nell’assetto proprietario dell’da qui a giugno 2022, con un bilancio che Suning non riesce più a ripianare.” SportFace.

