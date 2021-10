Hooligans a Wembley | il Guardian | «Lo shock della Uefa è una finzione ridicola e offensiva»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli hoolingans sono gli altri. In Inghilterra, a, gli ungheresi hanno riaperto una ferita che per gli inglesi è ancora fresca. Aggravata dalla deriva raziale degli scontri che si sono consumati con steward e polizia sugli spalti mentre giocavano Inghilterra e Ungheria. “È stata una notte lugubre, tossica, anche surreale”, scrive il. Cinque, dieci minuti di rissa, con la polizia a manganellare mentre arretrava. Gli ultras di destra ungheresi sono recidivi. E anche i comunicatipolizia di Londra che parlavano, a partita ancora in corso, di “ordine ripristinato”, vengono criticati dai media inglesi. Di quale ordine parlano? “L’ordine non è stato ripristinato – scrive ancora il– O almeno, non l’ordine del Met, ma piuttosto quella da dittatori di destra che sventolano la loro bandiera nel ...