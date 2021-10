Green pass, Spedizionieri doganali: “Non solo Trieste, rallentamenti saranno su tutti i terminal” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Con l’obbligo del Green pass le difficoltà e i rallentamenti a cui stiamo assistendo a Treste rischiano di replicarsi in altri terminal: porti, aeroporti e interporti. Le aziende di trasporto già oggi pagano il mancato rientro in Italia dei lavoratori dell’Est, adesso si troveranno a dover fare a meno di altri senza il Green pass e gli effetti si toccheranno con mano con rallentamenti ancora più importanti”. A dirlo, ad Adnkronos/Labitalia, è Massimo De Gregorio, presidente di Anasped, la federazione nazionale degli Spedizionieri doganali, intervenendo sugli effetti per le imprese che operano nella logistica e nei terminal derivanti dall’obbligo di Green pass per i lavoratori ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Con l’obbligo delle difficoltà e ia cui stiamo assistendo a Treste rischiano di replicarsi in altri: porti, aeroporti e interporti. Le aziende di trasporto già oggi pagano il mancato rientro in Italia dei lavoratori dell’Est, adesso si troveranno a dover fare a meno di altri senza ile gli effetti si toccheranno con mano conancora più importanti”. A dirlo, ad Adnkronos/Labitalia, è Massimo De Gregorio, presidente di Anasped, la federazione nazionale degli, intervenendo sugli effetti per le imprese che operano nella logistica e neiderivanti dall’obbligo diper i lavoratori ...

