Giovanni Ciacci svela cosa c’è stato col principe Selassié

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)alcuni retroscena del presunto fidanzamento colChristianintervida Chi hato i retroscena del presunto fidanzamento con Christian, il fratello delle tre ragazze concorrenti del Grande Fratello Vip. In un’intervista tempo fa aveva parlato di matrimonio. Eccoaveva dettoa La Zanzara, come riporta Biccy: “Ci siamo conosciuti e ci sposeremo il prossimo luglio. Lui è uno della casa regnante. Mi ha detto ‘seiil primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Questo ragazzo ha 30 anni ed ha molti pregi. Ovviamente ...

Tre anni faè finito su tutti i giornali e i siti di gossip per la sua presunta relazione con il principe Christian Selassié . In un'intervista concessa a La Zanzara l'opinionista parlò anche di ...ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta liaison con Christian Hailé Selassié. Argomenti trattatie Christian Hailé Selassié: le ...Giovanni Ciacci svela la verità sul presunto flirt con il fratello delle principesse Selassié. C’è stata una storia d’amore tra Christian Hailé Selassié e Giovanni Ciacci? Dopo i gossip delle ultime s ...Giovanni Ciacci ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta liaison con Christian Hailé Selassié.