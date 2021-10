Ginnastica artistica, Giorgia Villa torna in gara dopo l’infortunio! L’azzurra rientrerà al Memorial Gander (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorgia Villa tornerà in gara tra poche settimane. La ginnasta italiana parteciperà infatti al Memorial Gander, tradizionale evento di fine stagione che andrà in scena il prossimo 3 novembre a Morges (Svizzera). La bergamasca sarebbe stata assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma purtroppo un infortunio rimediato a luglio in occasione dei Campionati Italiani (dove vinse il titolo all-around) le impedì di partire alla volta del Giappone. La 18enne si è rimessa in sesto dopo quella botta fisica (distorsione alla caviglia) e psicologica (prendere parte ai Giochi era il suo sogno), non è stata convocata per gli impegnativi Mondiali in programma settimana prossima a Kitakyushu (Giappone) e si è optato per questo rientro morbido in una manifestazione minore. L’allieva di Enrico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)tornerà intra poche settimane. La ginnasta italiana parteciperà infatti al, tradizionale evento di fine stagione che andrà in scena il prossimo 3 novembre a Morges (Svizzera). La bergamasca sarebbe stata assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma purtroppo un infortunio rimediato a luglio in occasione dei Campionati Italiani (dove vinse il titolo all-around) le impedì di partire alla volta del Giappone. La 18enne si è rimessa in sestoquella botta fisica (distorsione alla caviglia) e psicologica (prendere parte ai Giochi era il suo sogno), non è stata convocata per gli impegnativi Mondiali in programma settimana prossima a Kitakyushu (Giappone) e si è optato per questo rientro morbido in una manifestazione minore. L’allieva di Enrico ...

