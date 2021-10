Ginnastica artistica | Desiree Carofiglio si riprende l’azzurro e vola ai Mondiali Infortunio alle spalle | in Giappone per stupire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha saputo stringere i denti e ha avuto la caparbietà di non mollare nel momento più complicato della sua carriera. Il 5 ottobre 2020 la ginnasta lombarda si era rotta il tendine d’Achille durante unnamento ed era conscia che quel crac le avrebbe complicato la marcia di avvicinamentoOlimpiadi di Tokyo 2020, con la consapevolezza che sarebbe stato molto difficile recuperare la forma dei giorni migliori e guadagnare la convocazione per i Giochi. La 21enne non è riuscita a salire sull’aereo per ilpoco più di due mesi fa, ma lo ha fatto ieri con direzione Kitakyushu, dove si disputeranno i2021 didal 18 al 24 ottobre. L’allieva di Paolo Bucci si è meritata il body azzurro per questa ...