Fallout 3 GOTY finalmente non ha più bisogno di Games for Windows Live su PC Ci ha messo ' solo' più di 10 anni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lanciato nel 2007,Fordi Microsoft era stato progettato per unire gli utenti di PC e Xbox. Ciò significava achievements Xbox su PC, funzionalità social di Xbox su PC, ma, cosa più frustrante, dover affrontare un'interfaccia utente mal gestita. Gli utenti di PC non hanno mai apprezzato il servizio, che è stato interrotto nel 2014. Da allora, orde di editori e sviluppatori si sono mossi per abbandonarefordai loro giochi. In particolare, anche Dark Souls: Prepare To Die Edition è riuscito a liberarsi dal servizio, nonostante sia stato tra gli ultimi giochi ad essere lanciato con questa feature. Leggi altro...

_Fried_Shrimp : Fallout 3 fa schifo ma ieri sera ho visto la GOTY edition scontata a 7.99 e che fai non la compri io dovevo comprar… -

Ora anche un altro gioco dice addio definitivamente a Games for Windows Live: Fallout 3 e la sua variante GOTY. "Fallout 3: Game of the Year Edition è stato aggiornato e non si affida più a Games for Windows Live".