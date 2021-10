Elisabetta Canalis nella bufera, Striscia le porta il Tapiro e la sua risposta non piace (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, ieri ha fatto un’altra vittima: Elisabetta Canalis che ha ricevuto un Tapiro per un motivo poco edificante, una somiglianza incredibile sottolineata dal tg, con Fedez. Vediamo come ha reagito la Canalis. Valerio Staffelli porta il Tapiro a Elisabetta Canalis ma la sua reazione non piace Ieri, il tg satirico di Antonio Ricci ha portato il Tapiro d’oro a Elisabetta Canalis, per lei il terzo, dicendole che assomiglia a Fedez. E’ stato così mandato in onda il video di “Fatti e Rifatti” che sottolineava la evidente somiglianza tra Fedez ed Elisabetta Canalis. ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, ieri ha fatto un’altra vittima:che ha ricevuto unper un motivo poco edificante, una somiglianza incredibile sottolineata dal tg, con Fedez. Vediamo come ha reagito la. Valerio Staffelliilma la sua reazione nonIeri, il tg satirico di Antonio Ricci hato ild’oro a, per lei il terzo, dicendole che assomiglia a Fedez. E’ stato così mandato in onda il video di “Fatti e Rifatti” che sottolineava la evidente somiglianza tra Fedez ed. ...

