Ds Venezia: «Romero? Abbiamo osato chiedergli una cosa» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Sergio Romero Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Sergio Romero. Le sue dichiarazioni. «Naturalmente della lista ne stiamo ancora discutendo, a breve prenderemo una decisione. Vorrei arrivare al perché siamo andati a prendere Sergio, che è la cosa più importante. La scelta è stata fatta in base anche alle condizioni dei nostri portieri. Maenpaa ha avuto una lombalgia che lo ha tenuto fuori dal campo per un po’, è tornato, stava meglio, poi ha avuto una ricaduta, è ritornato, ma qualche pensiero ce l’ha fatto fare. Lezzerini ha avuto il problema al ginocchio, ora ha una lombosciatalgia che non sappiamo se possa essere trattata in un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mattia Collauto, direttore sportivo del, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto SergioMattia Collauto, direttore sportivo del, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Sergio. Le sue dichiarazioni. «Naturalmente della lista ne stiamo ancora discutendo, a breve prenderemo una decisione. Vorrei arrivare al perché siamo andati a prendere Sergio, che è lapiù importante. La scelta è stata fatta in base anche alle condizioni dei nostri portieri. Maenpaa ha avuto una lombalgia che lo ha tenuto fuori dal campo per un po’, è tornato, stava meglio, poi ha avuto una ricaduta, è ritornato, ma qualche pensiero ce l’ha fatto fare. Lezzerini ha avuto il problema al ginocchio, ora ha una lombosciatalgia che non sappiamo se possa essere trattata in un ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - sportli26181512 : Romero si presenta: 'Mourinho? Un amico, lo aspetto a Venezia': Il portiere ha scelto la maglia numero 88: 'Sono in… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Romero: 'Qui ci si sente in famiglia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Romero: 'Qui ci si sente in famiglia' - infoitcultura : Venezia, Romero si presenta: “Mi sento giovane. Qui come in una famiglia” -