Danimarca, Kjaer su Eriksen: “La sua assenza ci ha compattato ancora di più” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Simon Kjaer ha parlato a Kanal 5. Il capitano della Danimarca, già qualificata ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, è tornato sulla vicenda legata al grande amico Christian Eriksen: “Quando Christian ha lasciato la squadra, ci siamo compattati ancora di più. I giocatori che dovevano entrare e colmare il vuoto lasciato da Chris sono migliorati. Noi li abbiamo aiutati nel miglior modo possibile cercando di rendere le condizioni ancora più facili. Christian ci manca sempre, ma allo stesso tempo la squadra è cresciuta in maniera pazzesca. Tutto fa parte di qualcosa di più grande. È semplicemente speciale giocare in nazionale. È solo questo. Devi divertirti, perché non sai quando ti capiterà per l’ultima volta. Abbiamo avuto l’esempio nel senso più assoluto. Christian significa qualcosa di incredibile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Simonha parlato a Kanal 5. Il capitano della, già qualificata ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, è tornato sulla vicenda legata al grande amico Christian: “Quando Christian ha lasciato la squadra, ci siamo compattatidi più. I giocatori che dovevano entrare e colmare il vuoto lasciato da Chris sono migliorati. Noi li abbiamo aiutati nel miglior modo possibile cercando di rendere le condizionipiù facili. Christian ci manca sempre, ma allo stesso tempo la squadra è cresciuta in maniera pazzesca. Tutto fa parte di qualcosa di più grande. È semplicemente speciale giocare in nazionale. È solo questo. Devi divertirti, perché non sai quando ti capiterà per l’ultima volta. Abbiamo avuto l’esempio nel senso più assoluto. Christian significa qualcosa di incredibile ...

Advertising

sportface2016 : #Danimarca, Simon #Kjaer ritorna sulla vicenda #Eriksen: 'La sua assenza ci ha compattato ancora di più' - ale13_spino : Lo sapete meglio di me che Tata e l’altro non fanno un mese in due. Abbiamo solo una salvezza nel nome di Simon Kja… - Milannews24_com : Kjaer titolare contro l’Austria: la scelta del ct danese sul difensore - jadexgolden : RT @yleniaindenial1: La Danimarca del capitano Simon Thorup Kjær semplicemente PAZZESCA. All'europeo perdono il miglior giocatore, Christia… - SimonaCroisette : RT @yleniaindenial1: La Danimarca del capitano Simon Thorup Kjær semplicemente PAZZESCA. All'europeo perdono il miglior giocatore, Christia… -