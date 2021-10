Advertising

SecolodItalia1 : Covid, 2.772 contagi e 37 morti. Sileri: «La fine del distanziamento è vicina. Poi via le mascherine»… - titina_q : RT @Leonard48598239: @titina_q Italia, Covid 13-10-21: Sono 2.772 i nuovi casi e 37 i morti. - vivereitalia : Covid, 2.772 nuovi casi e 37 decessi in 24 ore - DanieleDann1 : ?? In #Italia 2.772 nuovi casi e 37 morti, il tasso di positività risale a 1%. Prosegue il calo del numero dei… - infoitinterno : Covid oggi Italia, 2.772 contagi e 37 morti: bollettino 13 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 772

ROMA. Salgono da 2.494 a 2.i contagi rilevati oggi in Italia, dove il tasso di positività guadagna due decimali per toccare ... Sono stati 348 i nuovi contagiscoperti con i tamponi in Veneto ...Italia , il bollettino di oggi 13 ottobre 2021. Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.494. Sono invece 37 le vittime in un giorno, ieri erano stata 49. Sono 278.Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - Sono 2.772 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 2.494), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti (ieri 49) che ...VALLE D'AOSTA - Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 13 ottobre. BASILICATA - Sono 17 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettin ...