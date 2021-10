Call of Duty: Vanguard sta per svelare la modalità Zombie che avrà anche i Demoni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli zombi sono ormai una tradizione di Call of Duty da oltre un decennio e l'imminente Call of Duty: Vanguard continuerà questa eredità. La modalità Call of Duty: Vanguard Zombies è sviluppata da Treyarch e sarà una continuazione della trama Dark Aether di Black Ops Cold War, e sembra che i fan impareranno molto di più su cosa aspettarsi da CoD Zombies quando avrà luogo la rivelazione completa questa settimana. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli zombi sono ormai una tradizione diofda oltre un decennio e l'imminenteofcontinuerà questa eredità. Laofs è sviluppata da Treyarch e sarà una continuazione della trama Dark Aether di Black Ops Cold War, e sembra che i fan impareranno molto di più su cosa aspettarsi da CoDs quandoluogo la rivelazione completa questa settimana. Leggi altro...

