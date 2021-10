Ballottaggio Roma, Calenda: “Vincerà Gualtieri. Michetti dice cose populiste assurde, sembra Virginia Raggi in versione maschile” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ballottaggio a Roma? Vincerà Gualtieri e non perché non abbia le sue magagne dietro una classe dirigente che a me fa orrore, ma perché Michetti dice cose assurde. sembra di rivedere la Raggi al maschile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: “Ieri Michetti ha detto che non è mai andato a Bruxelles e che lo rivendica. Ma noi dobbiamo spendere un sacco di soldi del Pnrr. Questo è un ragionamento molto grillino, Michetti dice le stesse cose che sosteneva la Raggi: un po’ populiste, un po’ antipolitiche. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “e non perché non abbia le sue magagne dietro una classe dirigente che a me fa orrore, ma perchédi rivedere laal“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal leader di Azione, Carlo, che aggiunge: “Ieriha detto che non è mai andato a Bruxelles e che lo rivendica. Ma noi dobbiamo spendere un sacco di soldi del Pnrr. Questo è un ragionamento molto grillino,le stesseche sosteneva la: un po’, un po’ antipolitiche. Ma ...

Advertising

gualtierieurope : Tanti incontri ieri sera con moltissime cittadine e cittadini, amiche e amici, sostenitrici e sostenitori. Insieme… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba farlo il M5s” - La7tv : #dimartedi Giuseppe #Conte: 'Conosco il valore di Gualtieri, Michetti non mi dà alcuna affidabilità. Voterò per Gua… - Agenzia_Dire : L'impegno di @gualtierieurope per i primi cento giorni da sindaco a #Roma, se dovesse vincere al #ballottaggio. - sciantokescia : RT @VittorioSgarbi: #movimento5patacche Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba far… -