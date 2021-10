Atletico Madrid, Simeone: “Vivo il calcio 24 ore. Champions? Difficilissima” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il calcio si vive 24 ore su 24. Quando uno dorme, c’è un altro che è sveglio e sta pensando, e si sta prendendo così un vantaggio. Se vado al cinema, fosse anche un film bellissimo, in certi momenti magari lenti inizio a pensare chi fare giocare, se Joao Felix o Correa. Nella tua testa non smetti di pensare: spesso il mio modo di rilassarmi è immaginare come mettere la squadra”. Spiega così Diego Simeone l’impatto che ha lo sport sul suo quotidiano. L’allenatore dell’Atletico Madrid si racconta in una lunga intervista a “Ole'”, partendo dalla passione per il suo lavoro e passando per la sua ormai lunghissima avventura al timone dei colchoneros. “Tutto quello che cerco è vedere quello che mi piace, identificarmi nei calciatori che portano in campo quello che voglio, che sia un’amichevole, la Coppa del Re o una finale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ilsi vive 24 ore su 24. Quando uno dorme, c’è un altro che è sveglio e sta pensando, e si sta prendendo così un vantaggio. Se vado al cinema, fosse anche un film bellissimo, in certi momenti magari lenti inizio a pensare chi fare giocare, se Joao Felix o Correa. Nella tua testa non smetti di pensare: spesso il mio modo di rilassarmi è immaginare come mettere la squadra”. Spiega così Diegol’impatto che ha lo sport sul suo quotidiano. L’allenatore dell’si racconta in una lunga intervista a “Ole'”, partendo dalla passione per il suo lavoro e passando per la sua ormai lunghissima avventura al timone dei colchoneros. “Tutto quello che cerco è vedere quello che mi piace, identificarmi nei calciatori che portano in campo quello che voglio, che sia un’amichevole, la Coppa del Re o una finale ...

Advertising

slytherleo : io e mio fratello stiamo forse pensando di andare a madrid per atletico milan? IO E MIO FRATELLO STIAMO FORSE PENSA… - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Simeone si racconta ad Olè: 'Champions difficilissima ma penso al calcio 24 ore' - lorenzogps : e comunque i gruppi ora sono laliscia (celtic milan atletico madrid e leeds) fiorellino(inter e everton) io(chelsea… - milanino48 : RT @gippu1: (Ecco, vedendo il terzo episodio di #SquidGame e notando come il protagonista si salvi sempre a 00:01 dalla fine, inizia a bale… - 73Kalle : @LucaMarchiLU @juvinsight Meglio, rimandiamolo a Madrid, così per piccolo che sia creiamo almeno un problema in più agli amici dell’Atletico -