Anticipazioni Una Vita | Puntate dal 18 al 23 ottobre 2021 | Felipe Perde la Memoria!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Una, tramadal 18 al 23: dopo l’avvelenamento, le condizioni disono disperate e luila memoria. Genoveva riscopre tutto l’amore che ha sempre provato per lui… Ad Una, i protagonisti saranno ancora una volta, anche nelle prossimee Genoveva. In particolar modo, l’avvocato farà molta fatica a riprendersi dall’avvelenamento che gli è stato inflitto da Laura per conto di Velasco. Intanto, anche Ildefonso passerà momenti estremamente difficili. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Camino supporta ancora Ildefonso, ma la situazione per il ragazzo degenera nel ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi: Liam prende una drastica decisione! - infoitcultura : Una Vita anticipazioni: dramma per Ildefonso, drastica decisione - infoitcultura : Una vita, anticipazioni 12 e 13 ottobre: Laura sta avvelenando Felipe… - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni del 12 ottobre 2021: matrimonio in crisi - infoitcultura : Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Ildefonso ripudiato da suo nonno? -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Cerchiamo nell'arte mondiale, come il lavoro di Refik nell'abito dell'intelligenza artificiale,visione, la sua, arrivata prima di chiunque altro e che per noi ha coniugato alla ...I bastardi di Pizzofalcone 3, 5 puntata: leCome detto in precedenza il titolo dell'... quello dell'omicidio dicommessa difarmacia duranterapina. In realtà dietro al ...Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 13 ottobre? Difficile dirlo con precisione, ma si possono azzardare delle previsioni in base alle anticipazioni delle registrazioni forn ...Biagio Di Maro chiude con Rosy a Uomini e Donne/ Gaffe di Maria De Filippi Gemma attende fiduciosa così come Tina Cipollari sempre protagonista della trasmissione. Come sempre non mancheranno le battu ...