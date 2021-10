Amici, Inder cacciato? Brutale vendetta della Celentano: chi fa fuori dal talent, clamoroso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ad Amici, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è il caos. Il tutto dopo l'eliminazione dopo il caso di Flaza, con la maglia sospesa e il seguente abbandono dello studio. Dunque Anna Pettinelli, che ha eliminato Inder dal programma per molto meno. Insomma, nervi a fior di pelle. E proprio per vendicarsi di Veronica Peparini - si apprende dalle anticipazioni della puntata di domenica 17 ottobre, Alessandra Celentano ha messo in sfida Matt. Dunque ha spiegato infatti di voler mettere in sfida Matt non perché non lo ritiene talentuoso, anzi. trattasi di vendetta. Per inciso riuscita: Kledi, si apprende, ha giudicato la sfida e ha deciso di far passare Guido, quindi Matt è stato eliminato da questa edizione di Amici, tra le lacrime di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ad, ildi Maria De Filippi in onda su Canale 5, è il caos. Il tutto dopo l'eliminazione dopo il caso di Flaza, con la maglia sospesa e il seguente abbandono dello studio. Dunque Anna Pettinelli, che ha eliminatodal programma per molto meno. Insomma, nervi a fior di pelle. E proprio per vendicarsi di Veronica Peparini - si apprende dalle anticipazionipuntata di domenica 17 ottobre, Alessandraha messo in sfida Matt. Dunque ha spiegato infatti di voler mettere in sfida Matt non perché non lo ritieneuoso, anzi. trattasi di. Per inciso riuscita: Kledi, si apprende, ha giudicato la sfida e ha deciso di far passare Guido, quindi Matt è stato eliminato da questa edizione di, tra le lacrime di ...

Advertising

mammolaele12 : RT @gsluv4cxn_: *inder che entra e fa sentire il suo inedito per la prima volta in puntata ad amici* deddy: ak… - infoitcultura : Amici 21, Inder cacciato: la reazione sui social - amici_fanpage09 : @xhimym_ È stato detto qualcosa sull’uscita di Inder in puntata? - JAYB4NKS : amici iniziato da tre settimane tipo e so stati fatti fuori elisabetta,matt,inder,mirko,??nunzio?? e kandy che non so… - NataliniPaolo : #inder ho la gola secca faceva cagare #Amici21 #amici -