All'Università di Pavia lo 007 Mancini in aula per una lezione e il prof Spataro si dimette: «Inaccettabile» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'ex pm ha rinunciato all'incarico dopo aver scoperto che a tenere un seminario sul segreto di Stato sarebbe stato Marco Mancini, ex membro dei servizi segreti e protagonista della discussa vicenda, nella quale Spataro fu accusatore

