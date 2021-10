Venezia, Ceccaroni: «Lavoriamo bene e con intensità. Per limitare Vlahovic…» (Di martedì 12 ottobre 2021) Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina. LAVORO – «Queste due settimane sono state molto proficue per noi, dato che abbiamo lavorato molto sull’aspetto difensivo, analizzando nel dettaglio i nostri errori e dove possiamo migliorare. In Serie A appena concedi qualcosa vieni punito, quindi dobbiamo imparare a mantenere di più il possesso palla evitando di commettere errori. Stiamo lavorando bene e con molta intensità, non vediamo l’ora che riprenda il campionato perchè in questa categoria sono tutte partite molto belle da giocare e dobbiamo continuare il nostro percorso positivo». FIORENTINA – «Stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Pietro, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina Pietro, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina. LAVORO – «Queste due settimane sono state molto proficue per noi, dato che abbiamo lavorato molto sull’aspetto difensivo, analizzando nel dettaglio i nostri errori e dove possiamo migliorare. In Serie A appena concedi qualcosa vieni punito, quindi dobbiamo imparare a mantenere di più il possesso palla evitando di commettere errori. Stiamo lavorandoe con molta, non vediamo l’ora che riprenda il campionato perchè in questa categoria sono tutte partite molto belle da giocare e dobbiamo continuare il nostro percorso positivo». FIORENTINA – «Stiamo ...

