Uomini e Donne 12 Ottobre: Biagio è sempre nel mirino (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi 12 Ottobre 2021 è andata in onda la consueta puntata di Uomini e Donne su Canale 5. Biagio ha intrattenuto il pubblico per venti minuti circa tra il fuoco incrociato di Rosy che non si aspettava di essere stata lasciata e Sara. Il tronista Matteo sta conoscendo sia Valentina che Noemi ma il rapporto più stretto si intravede già con Valentina, mentre Noemi non riesce a lasciarsi andare del tutto. Isabella scarta un nuovo pretendente. Uomini e Donne 8 Ottobre: Ida smaschera Marika Uomini e Donne 12 Ottobre: Biagio liquida Rosy La puntata inizia con Biagio che ha lasciato Rosy dopo essere stato rifiutato dalla donna ma lei non si aspettava di essere mollata e ci rimane ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi 122021 è andata in onda la consueta puntata disu Canale 5.ha intrattenuto il pubblico per venti minuti circa tra il fuoco incrociato di Rosy che non si aspettava di essere stata lasciata e Sara. Il tronista Matteo sta conoscendo sia Valentina che Noemi ma il rapporto più stretto si intravede già con Valentina, mentre Noemi non riesce a lasciarsi andare del tutto. Isabella scarta un nuovo pretendente.: Ida smaschera Marika12liquida Rosy La puntata inizia conche ha lasciato Rosy dopo essere stato rifiutato dalla donna ma lei non si aspettava di essere mollata e ci rimane ...

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - CNike60 : RT @actarus1070: Se si riuscirà a riavere un minimo di diritti in questo paese lo dobbiamo a uomini e donne come loro GRAZIE A TRIESTE GEN… - tiziana_lisa : RT @Valenti63339244: Qui c'è da costruire un paese. Cercasi uomini e donne di buona volontà. -