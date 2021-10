"Turbati per gli scontri ma l'opinione pubblica ha reagito", dice Mattarella (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Forte turbamento ma non preoccupazione, i casi sono stati limitati ma, cosa più importante, l'opinione pubblica ha immediatamente reagito. Sergio Mattarella rassicura il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, molto colpito dalle immagini degli scontri violenti di sabato scorso in Italia. L'eco delle manifestazioni e dell'assalto alla sede della Cgil è stato forte a Berlino; tutta Europa è stata attraversata in questi mesi da manifestazioni di no-vax e no-green pass, ma l'irruzione nella sede di un sindacato può apparire un salto di qualità preoccupante e Steinmeier ha voluto chiedere a Mattarella quale fosse il livello di allarme in Italia. "Il turbamento è stato forte" ha ammesso il Capo dello Stato, ma "la preoccupazione no". Due gli elementi che il Presidente ha ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Forte turbamento ma non preoccupazione, i casi sono stati limitati ma, cosa più importante, l'ha immediatamente. Sergiorassicura il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, molto colpito dalle immagini degliviolenti di sabato scorso in Italia. L'eco delle manifestazioni e dell'assalto alla sede della Cgil è stato forte a Berlino; tutta Europa è stata attraversata in questi mesi da manifestazioni di no-vax e no-green pass, ma l'irruzione nella sede di un sindacato può apparire un salto di qualità preoccupante e Steinmeier ha voluto chiedere aquale fosse il livello di allarme in Italia. "Il turbamento è stato forte" ha ammesso il Capo dello Stato, ma "la preoccupazione no". Due gli elementi che il Presidente ha ...

fisco24_info : 'Turbati per gli scontri ma l'opinione pubblica ha reagito', dice Mattarella: AGI - Forte turbamento ma non preoccu… - Mamox__ : #Mattarella: 'Forza Nuova? Turbati, non preoccupati'. Beh dai, possiamo essere contenti. Un secolo fa il Re pensò c… - univemal : Voglio essere minimalista: non si può non vedere dove è 'altamente plausibile' che stiamo andando. Non volerlo vede… - razhartt : Oh rega incredibile notiziona che nessuno sapeva: makkox è maschilista! Impensabile, chi l'avrebbe mai detto? Uno c… - ArdesFn : Ma la gente sta bene che chiede di fare le cc in contender?! , tutto apposto rega, siete turbati per non arrivare lega Champ. -