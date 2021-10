Temptation Island: ex concorrenti sono tornati insieme! (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo aver annunciato di essersi detti addio ed essersi mandati molte frecciatine sui social, in queste ore Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme. La crisi tra loro, che sembrava insormontabile, sembra insomma essere stata superata! Sossio Aruta e Ursula Bennardo si erano fatti conoscere a Uomini e Donne dove, dopo vari alti e bassi, avevano deciso di uscire insieme! I due avevano anche partecipato a Temptation Island Vip e anche quella esperienza, sebbene all’inizio li avesse portati ad allontanarsi, alla fine sembrava aver fatto bene al loro rapporto. A breve Sossio e Ursula, che hanno anche una bellissima figlia di nome Bianca, avrebbero dovuto sposarsi ma qualche tempo fa i due avevano annunciato di aver deciso di dirsi addio dopo una profonda crisi. In occasione del compleanno ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo aver annunciato di essersi detti addio ed essersi mandati molte frecciatine sui social, in queste ore Sossio Aruta e Ursula Bennardoinsieme. La crisi tra loro, che sembrava insormontabile, sembra insomma essere stata superata! Sossio Aruta e Ursula Bennardo si erano fatti conoscere a Uomini e Donne dove, dopo vari alti e bassi, avevano deciso di uscireI due avevano anche partecipato aVip e anche quella esperienza, sebbene all’inizio li avesse portati ad allontanarsi, alla fine sembrava aver fatto bene al loro rapporto. A breve Sossio e Ursula, che hanno anche una bellissima figlia di nome Bianca, avrebbero dovuto sposarsi ma qualche tempo fa i due avevano annunciato di aver deciso di dirsi addio dopo una profonda crisi. In occasione del compleanno ...

