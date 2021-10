Televisione in lutto: addio a una leggenda per generazioni intere. Lascia capolavori assoluti (Di martedì 12 ottobre 2021) addio ad un’autentica leggenda nel suo campo. La sua vita è stata contraddistinta da alcuni lavori eccezionali, che sono inevitabilmente passati alla storia. La donna si è spenta nel sonno alla veneranda età di 111 anni, dopo una carriera incredibile. Ha cominciato a lavorare come pittrice al dipartimento ‘Ink and Paint’ già durante la prima età d’oro della Disney. Ed è proprio legata al mondo dell’animazione Disney la sua sfavillante vita professionale, che è proseguita per tantissimi anni. Entrando più nello specifico, ha collaborato per 40 anni con la ‘Walt Diseny Company’. Ma è anche riuscita a conquistare traguardi ambiziosi e quasi impensabili, infatti la sua determinazione e bravura le hanno permesso di non deludere mai le aspettative. Non a caso è stata una delle prime tre donne ad aver ricevuto un invito nel 1952 all”International ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)ad un’autenticanel suo campo. La sua vita è stata contraddistinta da alcuni lavori eccezionali, che sono inevitabilmente passati alla storia. La donna si è spenta nel sonno alla veneranda età di 111 anni, dopo una carriera incredibile. Ha cominciato a lavorare come pittrice al dipartimento ‘Ink and Paint’ già durante la prima età d’oro della Disney. Ed è proprio legata al mondo dell’animazione Disney la sua sfavillante vita professionale, che è proseguita per tantissimi anni. Entrando più nello specifico, ha collaborato per 40 anni con la ‘Walt Diseny Company’. Ma è anche riuscita a conquistare traguardi ambiziosi e quasi impensabili, infatti la sua determinazione e bravura le hanno permesso di non deludere mai le aspettative. Non a caso è stata una delle prime tre donne ad aver ricevuto un invito nel 1952 all”International ...

