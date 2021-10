Squid Game | Ecco dove giocarci dal vivo

Leggi su formatonews

(Di martedì 12 ottobre 2021)è sicuramente la serie televisiva del momento, ma sapete che esiste un postopoterci giocare dal, vediamosi trova.si può giocare dalIl mondo è letteralmente impazzito per la nuova serie di Netflix,, ma ora a far rimanere i fan a bocca aperta è un’altra notizia eclatante: da oggi è possibiledal. Cheavesse attirato l’attenzione a livello globale ormai era risaputo ma nessuno si aspettava, che in così poco tempo, potessero invitarsi anche il gioco nella vita reale. Ci hanno pensato ad Abu Dhabi, precisiamo che ...