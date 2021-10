Salernitana, Bonazzoli si ferma in allenamento (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. ‘Mary Rosy’ gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno svolto un lavoro di forza in palestra seguito da partite ad alta intensità. Federico Bonazzoli ha terminato anzitempo l’allenamento a causa di un trauma contusivo alla gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico. Bogdan, Capezzi, L. Coulibaly, Gondo e Ribery (forte trauma contusivo alla caviglia destra) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 15 presso il C.S. ‘Mary Rosy’. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. ‘Mary Rosy’ gli allenamenti della. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno svolto un lavoro di forza in palestra seguito da partite ad alta intensità. Federicoha terminato anzitempo l’a causa di un trauma contusivo alla gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico. Bogdan, Capezzi, L. Coulibaly, Gondo e Ribery (forte trauma contusivo alla caviglia destra) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti dellariprenderanno domani alle ore 15 presso il C.S. ‘Mary Rosy’.

