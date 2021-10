Rinnovabili | Xi Jinping annuncia progetto da 100 GW per eolico e solare nel deserto

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Cina hato un nuovo enormedi sviluppo delle. Il presidente Xi, nel corso del suo intervento in video conferenza alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop15) in corso a Kunming, capoluogo dello Yunnan, ha dichiarato che ha preso il via la prima fase di un’iniziativa in grado di installare 100 GW di capacità traednel. Si tratta di una capacità superiore a quella installata attualmente in India e in grado di generare una quantità di energia quattro volte più grande di quella della diga delle Tre Gole. “La Cina continuerà a promuovere l’adeguamento della struttura industriale e della struttura energetica, a sviluppare vigorosamente l’energia rinnovabile e ad accelerare la ...

