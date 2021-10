Rapinatori in pizzeria a Casavatore (Napoli) puntano il fucile contro clienti con bimbi piccoli - VIDEO

Advertising

infoitinterno : Napoli, rapinatori puntano fucili contro bambini in pizzeria - jadarf1 : RT @Willhel77324546: La zona a nord di #Napoli è veramente piena di fetenti. Camorra e delinquenti comuni se la comandano incontrastati.… - Willhel77324546 : La zona a nord di #Napoli è veramente piena di fetenti. Camorra e delinquenti comuni se la comandano incontrastati.… - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, rapinatori puntano fucili contro bambini in pizzeria Video - infoitinterno : Napoli, rapinatori puntano fucili in faccia ai bambini in pizzeria -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinatori pizzeria

La scena si ripete poi nei confronti di un cliente con due bambine in braccio, questa volta da parte di entrambi i. Il video delle telecamere di sorveglianza del locale è stato rilanciato ...Rapina choc a Casavatore, grande agglomerato urbano dell'area metropolitana di Napoli. Duearmati di kalashnikov e fucile a pompa hanno fatto irruzione in unae non hanno esitato a puntare le armi addosso a un bambino come deterrente per gli adulti per evitare una loro ...E' accaduto a Casavatore, un paesone nella periferia di Napoli al confine con Secondigliano: un gruppo di rapinatori è entrato in piazzeria, ...Momenti di terrore sabato scorso a Casavatore in provincia di Napoli. Due rapinatori incappucciati e a volto coperto hanno fatto irruzione in una pizzeria, ...