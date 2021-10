Qatar 2022, Wenger: "Fuorigioco automatico possibile dal prossimo Mondiale" (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ci sono buone possibilità che il Fuorigioco venga automatizzato nel 2022". Arsène Wenger , responsabile dello sviluppo Mondiale del calcio per la FIFA , ha rilasciato alcune interessanti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ci sono buone possibilità che ilvenga automatizzato nel". Arsène, responsabile dello sviluppodel calcio per la FIFA , ha rilasciato alcune interessanti ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - ManLanTuit : Calcio, la #Svizzera cala il poker contro la #Lituania e aggancia l'#Italia #WorldCupQualifiers - _Sport_Calcio_ : RONALD?????? DA REOCORD! Decima tripletta in Nazionale: mai nessuno come il portoghese! ???? Scopri di più:… - marco_rogerio_ : RT @Eurosport_IT: RONALD?????? DA REOCORD! Decima tripletta in Nazionale: mai nessuno come il portoghese! ???? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: RONALD?????? DA REOCORD! Decima tripletta in Nazionale: mai nessuno come il portoghese! ???? Scopri di più: -