Prato | operai in presidio davanti all’azienda aggrediti con mazze e spranghe | quattro feriti Stavano protestando contro i turni di 12 ore

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un’aggressione in piena regola, conda baseball edi ferro impugnate da un gruppo di picchiatori, che si sono scagliatii lavoratori in sciopero. Sono scene impressionanti quelle che arrivano dal Macrolotto di, dove la prima vittoria ottenuta daglidella Texprint ha incoraggiato altria denunciare condizioni di sfruttamento. È il caso dell’azienda ‘pronto moda’ Dreamland di via Galvani, al cui interno vengono anche allevati cani in gabbia. Qui lo scorso luglio, dopo una denuncia del sindacato SiCobas all’ispettorato del lavoro, venivano certificatidi 12-14 ore per sette giorni alla settimana e lavoratori in nero. Attività sospesa e sanzioni, dopo aver saldato il conto la ditta ha riaperto e “punito” gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Prato operai

, 12 ottobre 2021 - Indignazione generale per l'aggressione avvenuta anel tardo pomeriggio di lunedì 12 ottobre contro alcunipakistani che, insieme al Si Cobas, stavano organizzando in via Galvani un sit in di fronte a una fabbrica del pronto moda. Scene ...Succede adurante una manifestazione davanti alla Dreamland, azienda a conduzione cinese dove, come denunciato dal sindacato Si Cobas, i lavoratori pachistani in sciopero sarebbero stati aggrediti senza ...I dipendenti erano in sciopero per gli orari di lavoro disumani e per gli stipendi arretrati, fino a quando non sono stati percossi ...Indignazione generale per la spedizione punitiva contro alcuni operai pakistani. Un gruppo di orientali li ha aggrediti con calci e sprangate ...