Pensioni | Cida | possibili uscite più flessibili mantenendo il sistema in equilibrio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Labitalia) - Una maggiortà in uscita dal mercato del lavoro ai fini previdenziali è necessaria, sia per rispondere alle esigenze dei lavoratori, sia per superare lo ‘scalone' post quota 100. Ma per essere efficace deve corrispondere a determinati requisiti: ‘stabile' per dare certezze a chi deve andare in pensione nel medio-lungo periodo; ‘razionale' con penalizzazioni non punitive in caso di anticipostico; ‘sostenibile' per mantenere ilined essere utilizzabile anche dalle future generazioni. E' su questi principi che si articola la proposta di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, contenuta in un documento consegnato alla Commissione Lavoro della Camera, nell'ambito delle audizioni con i sindacati ...