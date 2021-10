Michetti | nessun pregiudizio su Raggi in squadra Expo 2030

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Per chi ha lavorato bene io non ho pregiudizi nei confronti dio, assolutamente. Sono un candidato civico quindi la prima cosa che dovrò fare è verificare tutto ciò che funziona all’intento del Comune di Roma e metterlo in sicurezza. Non mi interessano gli schieramenti politici ma mi interessa garantire solo la buona amministrazione”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico, ha risposto a chi gli chiedeva se avrebbe coinvolto la sindaca uscente Virginianell’ufficio commissariale perprima di un incontro organizzato dalle Associazioni Il Timone per l’Italia e Laboratorio Permanente per Roma di Aspesi. “Io- ha aggiunto- proteggerò tutto quello che funziona. Ho visto dalle carte sued è stato fatto un gran bel lavoro da parte del Comune di ...